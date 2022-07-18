В России заявили, что у них будут «более жесткие требования» на переговорах с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что если переговоры с Украиной возобновятся, то Москва выдвинет "более жесткие условия" и по срокам, и по сути. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-конференцию Слуцкого.

"Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими", - заявил Слуцкий.

По словам представителя Госдумы РФ, в частности, будут ужесточены требования относительно демилитаризации и денацификации и признания независимости "ДНР" и "ЛНР".