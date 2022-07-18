Израиль предупредил о возможной эскалации в регионе

Действия «Хезболлы» ставят под угрозу Ливан и могут привести к ненужной эскалации во всем регионе, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе посещения Северного командования Армии обороны Израиля на границе с Ливаном.

Он отметил, что Израиль подготовлен и готов действовать против любой угрозы. «Нам не грозит конфронтация, но любой, кто попытается нанести ущерб нашему суверенитету или гражданам Израиля, очень быстро обнаружит, что совершил серьезную ошибку», - сказал Лапид.

Глава правительства отметил, что Израиль заинтересован в Ливане как в стабильном и процветающем соседе, «который не является платформой для терроризма «Хезболлы» и инструментом в руках Ирана». Подчеркнув, что продолжающиеся враждебные действия «Хезболлы» ставят под угрозу Ливан, его граждан и их благополучие, он отметил, что Израиль и дальше «будет действовать против всех иранских организаций в регионе».

«Мы будем действовать самостоятельно и в сотрудничестве с другими странами региона, чтобы не допустить подрыва региональной стабильности», - заключил Лапид.