Выяснилось, что Бабаев до ареста работал в строительной сфере, был судим за ДТП, причем судимость до сих пор не погашена. В настоящее время он находится на лечении в медицинском учреждении.

Состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу Агиля Бабаева, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве. Как сообщает haqqin.az, в процессе уточнялись данные анкеты обвиняемого.

Потерпевшие попросили вести судебное дело в закрытом формате. Они отметили, что в социальных сетях о них распространяется недостоверная информация.

С аналогичной просьбой выступили адвокаты обвиняемого Али Гусейнов, Эльдениз Гулиев и Эльнур Гулиев. Они отметили, что в уголовном деле есть сведения, относящиеся к семейной тайне, и их распространение недопустимо.

Позже адвокат Эльнур Гулиев также попросил изменить меру пресечения, избранную в отношении защищаемого им лица. Адвокат заявил, что освобождение Бабаева положительно скажется на обстоятельствах дела.

Другой адвокат Бабаева Али Гусейнов пожаловался на то, что лицо, давшее показания в пользу его подзащитного, подвергается давлению и что в отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Адвокат также сообщил, что при задержании Бабаева из его дома было изъято большое количество золота, драгоценностей и 9 миллионов манатов.

А адвокат Эльдениз Гулиев обвинил потерпевших. Он сказал, что его клиент невиновен, а истинным виновным является один из потерпевших, находящихся в зале.

Адвокат, представляющий потерпевшую сторону, в ответ напомнил, что Агиль Бабаев был пойман в аэропорту при попытке бегства из страны.

Когда судебная коллегия отправилась на заседание для принятия решения, между сторонами в суде возник спор. Потерпевшие вовсю проклинали и оскорбляли обвиняемого. Один из них рассказал, что с 16 лет он подчинялся Бабаеву как «имаму» и фактически стал его рабом. Другие рассказывали, как продали свои дома, а деньги отдали обвиняемому.

Вернувшись с совещания, суд огласил решение. Ходатайство о закрытии судебного заседания и изменении меры пресечения в отношении Бабаева не было удовлетворено. Очередное заседание назначено на 2 августа.

Отметим, что Агиль Бабаев убеждал своих жертв, что получил откровение от Аллаха и обладает сверхъестественными способностями. Самого себя он называл Мехди Сахиб ез-Заман. В правоохранительные органы обратились 40 пострадавших от его действий.

Бабаев представлялся 12-ым имамом Мехди (согласно исламу, последний преемник пророка Мухаммеда, который должен явиться перед концом света). На организованных им религиозных собраниях он говорил, что послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям, и что важно верить в него, дабы избежать адских мук в дальнейшем.

Мошенник требовал от последователей ежемесячных выплат, уверяя, что собранные финансовые средства через него распределяются между бедняками.

Людей, которые отказывались верить в его способности, Бабаев всячески унижал.