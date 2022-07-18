«В последнее время у нас нет проблем и жалоб на газ. Он горит у нас бурно». Об этом на акции «Азеригаза» «Открытый микрофон» в Ясамальском районе заявила абонент Нушаба Гаджиева.

На мероприятии граждане выступили с вопросами об установке счетчиков, замене газовой линии и расследовании возникшей задолженности. Обращения жителей были зарегистрированы начальником отдела по расследованию жалоб «Азеригаза» Ибрагимом Кербалаевым и другими представителями ПО. На часть зарегистрированных обращений были даны ответы на месте, и гражданам была предоставлена необходимая информация.

Отметим, что очередная акция состоится 20 июля в Бинагадинском районе в поселке Расулзаде.