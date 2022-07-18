Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел учения на тему «Спасение пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения».

В пресс-службе МЧС отметили, что основной целью проведения учений стало повышение знаний и навыков личного состава по организации и проведению спасательных работ, эвакуации пострадавших из высотных зданий, а также совершенствование навыков эффективного управления при спасательных работах.