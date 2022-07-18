Елена Зеленская выступит в Конгрессе США

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США, в ходе которого она выступит в Конгрессе и проведет встречи с высокопоставленными американскими политиками.

BBC передает, что в понедельник она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а вторник проводит с первой леди США Джилл Байден. Ее выступление на Капитолийском холме запланировано на среду.