Халг Банк обнародовал итоги деятельности шести месяцев 2022 года

По итогам второго квартала 2022 года один из крупнейших частных банков Азербайджана, ОАО «Халг Банк», продемонстрировал стабильный рост по основным финансовым показателям: объем активов вырос на 193 млн манатов (8,25%), составив 2 532,4 млн манатов по сравнению с началом года.

Банк завершил первое полугодие 2022 года с чистой прибылью 11,83 млн манатов, что на 6 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2021 года. На конец отчетного периода общий капитал банка составил 456,3 млн манатов.

За второй квартал объем кредитного портфеля увеличился на 54.4 миллиона манатов (3,83 %) и составил 1 473,4 млн манатов, а объем депозитного портфеля вырос на 162,3 млн манатов (10,52 %) и составил 1 705,61 млн манатов.

Халг Банк, входящий в тройку крупнейших частных банков Азербайджана, сохраняет свои позиции в банковском секторе по основным финансовым показателям.

Подробную информацию о кредитах и продуктах Халг Банка можно получить на сайте www.xalqbank.az, по телефону Информационной службы 138, а также на страницах в Facebook и Instagram.