Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:37

Ереван заводит в тупик процесс вывода незаконных армянских вооруженных формирований с территорий, находящихся под контролем российского миротворческого контингента, что может привести к новой войне на Южном Кавказе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул этот вопрос, выступая на совещании по итогам первого полугодия. Глава государства отметил, что Армения по-прежнему не вывела из Карабаха остатки своих воинских частей, добавив, что этот процесс тормозят также российские миротворцы.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения затягивает его решение, - отметил, в частности, глава государства. - Одновременно мы ставили его перед военным руководством России. Высокопоставленный представитель российского Министерства обороны, находясь несколько месяцев назад в Азербайджане, обещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут полностью выведены из Карабаха. Сегодня уже середина июля, а вопрос так и не нашел решения. Вопреки Декларации от 10 ноября, Армения не выполняет данное обязательство. Российская сторона также подписала Декларацию от 10 ноября, но, как говорится, не принуждает их к этому. Конечно, это невыносимая ситуация, потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Мы – страна-победительница, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть открыто скажет нам это, чтобы мы знали, что делать. Каким будет наш ответ? Говорить это сейчас, наверное, неуместно. Но это означает грубое нарушение Декларации от 10 ноября". К сказанному президентом Азербайджана следует добавить, что несколько недель назад Министерство обороны Армении заявило, что призывников срочной службы из Армении в Карабах больше не отправляют. Но при этом граждане Армении могут служить в так называемой «Армии обороны НКР» (незаконное вооруженное формирование, действующее в Карабахе на подконтрольной российским миротворца территории – ред.) А это значит, что Армения не только не собирается разоружать «Армию обороны НКР», но и создает условия для прохождения службы в этих формированиях своими гражданами на контрактной основе.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в интервью агентству "Арменпресс", что призывников из Армении в Карабах не направляют. А вот "призывников" в Карабахе будут по-прежнему призывать на службу в "армию обороны". По словам Григоряна, воинские части регулярной армянской армии, «отправленные во время войны на помощь Карабаху», после прекращения боевых действий и размещения российских миротворцев, были выведены из Карабаха. Григорян, назвавший это решение "законным шагом", утверждает, что "армия обороны" и российские миротворцы обеспечивают безопасность армян, проживающих в Карабахе. "Чтобы быть точным, давайте запишем, - сказал Григорян в интервью агентству "Арменпресс". - В результате войны, ряд воинских частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь местным силам обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и закончится в сентябре. Что же касается "армии обороны", то она как была в Нагорном Карабахе, так и продолжает там оставаться". Таким образом, Армения представляет несколько тысяч вооруженных бандитов, действующих на суверенной территории Азербайджана, которая временно находится под контролем российских миротворцев, как «законные вооруженные формирования» и даже как «армию обороны НКР», и, по сути, умывает руки. Дескать, бойцов регулярной армии Армении в Карабахе нет, так в чем, собственно, претензии к Еревану? Если Баку это не по нраву, пусть разбираются с русскими и представителями «режима Ханкенди».

С сожалением приходится констатировать, что логику Григоряна с трудом, но, все-таки, можно было бы понять, будь он блатным «решалой» на толковище с участием нескольких паханов. Но Армен Григорян - секретарь Совета безопасности Армении. И не пристало государственному чиновнику столь высокого ранга вести себя как шулер-самоучка, неумело передергивающий карту. Хотим напомнить г-ну Григоряну, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанным также премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после пунктов о графике эвакуации Агдамского района и размещении российских миротворцев в Карабахе, указано, что размещение российских миротворческих сил осуществляется параллельно с выводом армянских вооруженных формирований. Для пущей убедительности специально для секретаря Совета безопасности Армении приводим выдержку из совместного заявления: 2. До 20 ноября 2020 года Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике. 3. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора в Нагорном Карабахе дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих с огнестрельным оружием, 90 единицами военной бронетехники, 380 автомобилями и специальной техникой. 4. Миротворческий контингент РФ размещается параллельно с выводом ВС Армении. Именно за эту демагогическую закорючку (ВС Армении выводятся, а про «армию обороны НКР» в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 нет ни слова) и цепляется сегодня армянское руководство. Понимает ли этот «нюанс» российская сторона? Конечно, понимает. И, тем не менее, продолжает бесстрастно наблюдать за тем, как бандиты, действующие на временно подконтрольной им территории, свободно разгуливают с оружием, обстреливают позиции азербайджанской армии и в любой момент могут спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт.