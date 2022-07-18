ЕС готовится к тому, что поставки газа из России не возобновятся

Еврокомиссия готовится к любому сценарию относительно поставок газа в Европу по российскому газопроводу «Северный поток-1», включая возможность того, что поставки не возобновятся в четверг, когда должны закончиться ремонтные работы на газопроводе. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге во вторник, передает Reuters.

«Мы работаем над всеми возможными сценариями, и один из сценариев, который мы должны учесть при планировании действий в чрезвычайных ситуациях, – это возможность того, что поставки не возобновятся», – сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Еврокомиссия не ожидает возобновления работы «Северного потока-1» после ежегодного 10-дневного технического обслуживания, со ссылкой на комиссара ЕК по бюджету Йоханнеса Хана. «Мы работаем, исходя из предположения, что он не вернется к эксплуатации», – сказал Хан журналистам в Сингапуре, по данным Journal.

Отвечая на вопрос об этих комментариях, пресс-секретарь сказал, что Еврокомиссия готовится к непредвиденным обстоятельствам этой зимой с учетом того, что может произойти полное прекращение поставок российского газа.

В среду Еврокомиссия опубликует планы по сокращению спроса на газ в странах ЕС, поскольку Брюссель готовится к дальнейшему снижению поставок российского газа и пытается заполнить газовые хранилища в преддверии зимы. Проект плана ЕС, с которым ознакомилось Reuters, предлагает странам создать финансовые стимулы для компаний, чтобы сократить потребление газа и переходить на другие виды топлива.

Представители ЕС заявили, что Еврокомиссия также рассматривает возможность установления целевых показателей для стран по сокращению потребления газа, но пока ведутся дискуссии о том, будут ли такие показатели обязательными или добровольными.

В понедельник Reuters сообщило, что российский «Газпром» заявил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств, что усилило опасения, что Москва может не возобновить работу газопровода «Северный поток-1» в четверг.