Азербайджан передал Таджикистану Мирзагаеву

Генеральная прокуратура Таджикистана отправила запрос в Генеральную прокуратуру Азербайджана об экстрадиции Мирзагаевой Махбубы Абдусамиевны, совершившей преступление на таджикской территории, для привлечения ее к уголовной ответственности.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что Мирзагаева объявлена в международный розыск в связи с появлением обоснованных подозрений в совершении ею мошенничества с причинением особо крупного ущерба.

М.Мирзагаева 19 июля была доставлена в Таджикистан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, говорится в сообщении Генпрокуратуры.