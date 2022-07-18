Хаменеи Эрдогану: Закрытие ирано-армянской границы недопустимо

Как уже сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Тегеран провел встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.

Духовный лидер Исламской Республики в ходе переговоров выразил удовлетворение освобождением Карабаха от оккупации, сказав при этом: «Естественно, если в повестке дня стоит политика закрытия ирано-армянской границы, то Исламская Республика Иран будет против этого, потому что эта граница тысячелетиями является коммуникационным путем».