Мурад Самедов, автор haqqin.az 20:21

«Идиоты не имеют права на существование». В прошлом веке под этим лозунгом осуществлялась печально известная нацистская программа «Т-4», а в наши дни его принял на вооружение Минздрав Армении, вынесший на обсуждение общественности проект о добровольной медицинской кастрации. Как сообщает издание Epress.am, данный проект позволяет при наличии решения суда проводить кастрацию и стерилизацию лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными без их согласия.

Следует напомнить читателям haqqin az, что «Т-4» - это евгеническая программа немецких национал-социалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению умственно отсталых и наследственно отягощённых больных людей с психическими расстройствами. Спустя несколько месяцев после прихода к власти Адольфа Гитлера правительство Третьего рейха издало закон о принудительной стерилизации граждан страны, которые по медицинским показаниям не должны иметь детей. Решение о стерилизации принимали специальные суды по так называемому «наследственному здоровью». Автоматически подвергались стерилизации люди, страдавшие слабоумием, шизофренией, маниакально-депрессивным психозом, эпилепсией, врожденной слепотой или глухотой и рядом генетических заболеваний. Права обзаводиться потомством были лишены хронические алкоголики, а также больные туберкулезом, сифилисом и гонореей. Для обоснования стерилизации суды наследственного здоровья, постоянно расширявшие рамки нацистского законодательства, ввели понятие «моральное слабоумие», под которое было несложно подвести самый широкий круг людей, чьи взгляды не соответствовали стандартам национал-социалистической партии Германии. Морально слабоумными можно было считать тех, кто «не признавал общественно принятых норм поведения», «не был в состоянии вести рентабельное хозяйство» или «не осознавал ответственности за воспитание детей». А в категорию слабоумных могли угодить дети — как хронически неуспевающие в школе, так и страдающие ночным энурезом. После принятия решения полиция доставляла осужденного на принудительную стерилизацию в больницу. Те, кому удавалось скрыться, объявлялись в имперский розыск. Всего с 1933 по 1945 год принудительной стерилизации подверглись от 360 до 450 тысяч немцев. Эти события вошли в историю как одно из многочисленных преступлений против человечности, осуществленных нацистской Германией.

И вот спустя несколько десятилетий антигуманную программу Третьего рейха решили возродить в Армении, где нашелся только один (!) человек, осмелившийся выступить против этого бесчеловечного закона. Речь идет о правозащитнике Мушеге Овсепяне, представителе союза организаций по защите прав лиц с инвалидностью «Коалиция инклюзивных правовых реформ», который потребовал убрать из проекта закона скандальное положение. «Никто, кроме самого человека (в том числе с умственной или психической инвалидностью), не должен иметь права принимать такие фатальные решения, - заявил правозащитник. - Никто, в том числе государство посредством своих судов, не может принимать такие решения, нравится это кому-то или нет. Наличие этого положения противоречит принципу добровольности, на котором зиждется проект, это превращает его в проект «о принудительной кастрации». Овсепян считает, что необходимо покончить с тенденцией, когда у людей отбирают их права. «К примеру, есть ли пособие, которое наше государство разработало для предотвращения нежелательных беременностей, доступное лицам с ментальной инвалидностью? – спрашивает армянский правозащитник. - А почему из-за всего этого должен страдать человек? Не следует наивно полагать, что подобные решения вытекают из интересов человека, они инициируются в рамках системы, которая служит грабежу или насильственному помещению людей в спецучреждения».