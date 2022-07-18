Байрамов отмечает важную роль ЕС в нормализации отношений между Баку и Ереваном

«Нет альтернативы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом она должна основываться на взаимном уважении и признании территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ. Евросоюз играет важную роль в постконфликтный период. Мы приветствуем усилия Шарля Мишеля по нормализации отношений между двумя странами. Мы благодарим ЕС за проведенные три встречи лидеров Азербайджана, Армении и ЕС для урегулирования вопросов в направлении безопасного развития и процветания Южного Кавказа», - сказал Джейхун Байрамов на брифинге по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан в Брюсселе во вторник. Его слова приводит Интерфакс-Азербайджан.

По словам главы МИД Азербайджана, Баку также высоко ценит усилия ЕС по содействию в постконфликтном восстановлении страны.

«Мы также благодарны ЕС за помощь в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, включая недавний пакет помощи в размере свыше 4 млн евро», - сказал он.