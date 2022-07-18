Вопросы, связанные с вывозом украинского зерна из черноморских портов, до конца еще не решены, но уже хорошо, что есть движение, - заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, передает Интерфакс.

Глава российского государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - отметил Путин.