Путин благодарит Эрдогана обновлено
Вопросы, связанные с вывозом украинского зерна из черноморских портов, до конца еще не решены, но уже хорошо, что есть движение, - заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, передает Интерфакс.
Глава российского государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - отметил Путин.
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В Тегеране проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе встречи лидеры обеих стран обсудят ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, рассмотрят ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины и вопрос вывоза зерна из портов в Черном море, передает ТАСС.
Эрдоган на встрече основное внимание собирается уделить всестороннему обсуждению отношений между Анкарой и Москвой, перспективам урегулирования в Украине, вопросам создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции.
После встречи Путина и Эрдогана пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.