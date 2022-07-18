Их осталось трое

Экс-министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера страны, борьбу продолжают трое кандидатов, сообщает Sky News.

В гонке лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак со 118 голосами, при этом в ходе прошедшего тура выборов он заручился поддержкой лишь трех голосов. Кроме него борьбу продолжают еще двое кандидатов - младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (92 голоса) и глава МИД Лиз Трасс (86 голосов). Мордонт и Трасс получили в этом раунде 10 и 15 голосов соответственно.

Финальный - пятый - тур голосования назначен на среду, он пройдет с 13:00 по 15:00 по местному времени.

Накануне гонку за роль лидера Великобритании пришлось покинуть председателю спецкомитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тому Тугендхату. На прошлой неделе по итогам первого и второго тура выборов из борьбы выбыли бывший глава британского МИД Джереми Хант, глава Минфина Надхим Захави и генеральный прокурор Суэлла Браверман.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).