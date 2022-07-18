Американский ракетный эсминец прибыл в Финляндию

В порт финской столицы Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Об этом сообщил 6-й оперативный флот США.

Как известно из открытых источников, корабрь может выполнять самые разные задачи благодаря своему ракетному вооружению. Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 км, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 ("Стандарт-2") и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC, передает Интерфакс.

Накануне прибытия американского эсминца в Хельсинки Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса. Официально они станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Этот процесс может занять несколько месяцев.