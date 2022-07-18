В Бундесвере заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Welt.

"У нас осталось мало возможностей для передачи (оружия) из Бундесвера, я четко заявляю об этом, и мой коллега (министр обороны Украины Алексей Резников) в курсе", — цитирует УНИАН министра обороны Германии.

В то же время Ламбрехт подчеркнула, что Берлин намерен и в дальнейшем поддерживать Киев в его борьбе против России. "Украина может рассчитывать на то, что мы продолжим поддерживать ее в будущем", — прокомментировала Ламбрехт.