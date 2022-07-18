США помешали работе хакеров российской разведки

Соединенные Штаты пресекли работу ботнета, то есть сети компьютеров, подконтрольных хакерам. Об этом на Международной конференции по кибербезопасности заявила заместитель министра юстиции и генеральный прокурор США Лиза Монако.

По её словам, ФБР и прокуроры министерства юстиции пресекли деятельность глобального ботнета Cyclops Blink, который, как они подозревают, был подконтролен Главному управлению Генерального штаба Вооруженных сил России, то есть органу внешней разведки, передает ТАСС.

Согласно полученной информации, целью ботнета был американский производитель сетевых устройств WatchGuard, однако правоохранителям США и их партнерам удалось написать программный код для пресечения работы вредоносной сети и предотвратить атаку.

Cyclops Blink — это вредоносное программное обеспечение, нацеленное на сетевое оборудование с целью добавления целевого устройства в ботнет для управления и контроля.