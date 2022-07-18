«Азеригаз» реализует мечты молодых рабочих

Производственное объединение «Азеригаз» внедряет инновацию, открывающую перспективы для молодежи. Так, начаты карьерные собеседования для перевода молодых рабочих, прошедших программу ускоренного обучения, в категорию служащих в рамках «Программы развития для инженеров», сообщили в пресс-службе ПО.

Всего на 18-27 июля запланировано собеседование со 140 кандидатами. Кандидаты, успешно прошедшие этап собеседования, получат должность в категории служащих - в соответствии со своим образованием и опытом работы.

Реализация программы началась в июле 2021 года. В ней был задействован 151 работник ПО. 85 из них – участники Отечественной войны.