Израильский журналист тайно посетил Мекку: немусульман туда не пускают

Израильский журналист Гиль Тамари пробрался в священный для мусульман город Мекку во время поездки в Саудовскую Аравию, вызвав споры в социальных сетях на фоне чувствительного момента в отношениях двух стран.

Израильские «Детали» пишут, Тамари, журналист 13-го канала израильского телевидения, опубликовал видеозапись своей поездки по Мекке, несмотря на правила, запрещающие въезд немусульманам, которые обеспечиваются системой контрольно-пропускных пунктов. Он также поднялся на гору Арафат, священное место, где мусульмане собираются во время паломничества. Поездка Тамари не была санкционирована саудовскими властями, а репортаж был опубликован после его возвращения в Израиль.

В репортаже Тамари сказал, что это была его мечта – посетить Мекку, и что человек, согласившийся помочь ему в Саудовской Аравии, не знал, что он израильский журналист. В своем твите Тамари сказал, что его путешествие не было направлено на оскорбление мусульман, а ставило целью «демонстрацию важности Мекки и красоты религии».

Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений, но связи между двумя странами постепенно улучшаются, отмечает издание. Несколько израильских журналистов, которые также обладают паспортами третьих стран, въехали в королевство во время визита президента США Джо Байдена на прошлой неделе. Одновременно с этим визитом Саудовская Аравия объявила, что откроет свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, в том числе для самолетов, направляющихся в и из Израиля.