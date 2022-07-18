Гурбан Гурбанов и Франк Фода о матче «Карабах» – «Цюрих»

«Интересная игра получилась. Много голов. Болельщикам было интересно смотреть этот матч. Поздравляю своих футболистов, они хорошо поработали. Играли против хорошей команды. Болельщики были сегодня фантастическими. Узнали своего соперника лучше перед ответной встречей.

У футболистов было большое волнение. Я доверяю каждому игроку нашей команды.

Плохо используем стандартные положения? Возможно, надо поработать над этим. Но не сказал бы, что это такая большая проблема.

Шансы на выход в следующий раунд - 50 на 50. У нас будет несколько дней на подготовку к ответной игре. Постараемся сыграть еще лучше. Один гол мы пропустили со стандартного положения, а второй – организовали себе сами. Футбол – это игра, построенная на ошибках. В любом случае в Швейцарию мы поедем за победой».

Главный тренер «Цюриха» Франко Фода сказал следующее:

«В первом тайме преимущество было за «Карабахом». Они наращивали давление. Во втором тайме мы сыграли лучше. Забили, но сразу пропустили третий мяч. Таких ошибок нельзя допускать. Затем нам удалось сократить разрыв в счете. В итоге можно сказать, что первый тайм остался за «Карабахом», а второй – за нами.

Мы чувствовали в первом тайме, что мы не успеваем за «Карабахом». В перерыве я изменил схему, и игра пошла по-другому. Возможно, что более справедливым был бы счет 3:3 или 4:4.

Об итоговом результате можно будет говорить 27 июля, после ответной игры. Для меня важно, что команда преобразилась во втором тайме.

В Азербайджане чемпионат пока не начался, поэтому у «Карабаха» будет неделя для подготовки к ответному матчу. А нам предстоит провести матч 2-го тура национального чемпионата.

Ничего нового в «Карабахе» я не увидел. Команда хорошо владеет мячом. То, что я увидел во время анализа, то и увидел сегодня во время матча».