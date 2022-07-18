Украине прогнозируют самую опасную фазу войны

Впереди самая опасная фаза войны в Украине. Такой прогноз дала американская газета The New York Times.

Как пишет издание, после этапа, приведшего к гибели тысяч российских военных, россияне нашли самый эффективный способ ведения войны – так называемый "огневой вал".

Кроме того, по словам газеты, союзники Украины находятся на грани усталости. К тому же война привела к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе. Если она затянется до зимы, многим семьям придется выбирать между отоплением и едой, пишет The New York Times.