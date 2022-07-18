Итальянец окончил университет в 98 лет. Теперь хочет написать роман

Джузеппе Патерно, которому 98 лет, получил степень магистра истории и философии Университета Палермо, передает Ansa.

Патерно не собирается отдыхать и хочет написать роман на пишущей машинке.

Джузеппе Патерно родился в 1923 году, вырос в бедной семье на Сицилии, и, несмотря на свою любовь к книгам и обучению, в молодости не смог поступить в университет. Вместо этого служил на флоте во время Второй мировой войны с 20 лет, а затем стал железнодорожником. В 1984 году вышел на пенсию, с тех пор не переставал читать и учиться.