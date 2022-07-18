Кремль: Путин не обсуждал беспилотники с властями Ирана

Президент Владимир Путин не обсуждал с властями Ирана вопрос поставки беспилотников, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Эта тема не поднималась ни на переговорах с президентом Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи, передает РБК.

По словам Ушакова, Путин и Хаменеи обсуждали «концептуальные вопросы» – ситуацию в мире и двусторонние отношения.

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по данным Вашингтона, Тегеран намерен в ускоренные сроки передать Москве до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. С его слов, Россия собирается использовать их в войне в Украине. В иранском МИД это не подтвердили. Иранский министр Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал слова Салливана безосновательными, напоминает издание. На прошлой неделе Салливан заявил CNN, что российская делегация как минимум дважды за июль посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые дроны Shahed-191 и Shahed-129. Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс пообещал, что США и другие страны введут против Ирана новые санкции в случае решения передать аппараты России.