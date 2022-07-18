Эрдоган выступил с важным заявлением

По словам Эрдогана, «в предстоящий период мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с кровавыми террористическими организациями. Необходимо четко понимать, что в будущем нашего региона нет места сепаратистскому терроризму и его проявлениям. Тель-Рифат и Манбидж превратились в рассадники террора. По сути, пришло время зачистить эти гавани, где укрываются террористические организации».

Турция полна решимости изгнать из Сирии «центры зла, которые нацелены на нашу национальную безопасность », заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране, передает Anadolu.

На саммите «астанинской тройки» президент Турции заявил, что его страна не может мириться с присутствием курдских группировок на сирийско-турецкой границе. «Эти террористические организации продолжают проводить свою сепаратистскую политику на территориях Сирии и Турции. Турция не может оставаться в стороне от их деятельности, не может не замечать той опасной подрывной сепаратистской деятельности, которую они ведут на наших границах», - сказал Эрдоган, слова которого приводит Интерфакс.

Эрдоган заявил, что курдские группировки должны «очистить 30-километровую зону на границе с Турцией».

«Территориальная целостность и безопасность Сирии является нашей приоритетной задачей, и я уверен, что мои иранские и российские коллеги поддержат меня в этом пожелании», - заключил президент Турции.