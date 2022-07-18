Эрдоган выступил с важным заявлением
Турция полна решимости изгнать из Сирии «центры зла, которые нацелены на нашу национальную безопасность», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране, передает Anadolu.
По словам Эрдогана, «в предстоящий период мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с кровавыми террористическими организациями. Необходимо четко понимать, что в будущем нашего региона нет места сепаратистскому терроризму и его проявлениям. Тель-Рифат и Манбидж превратились в рассадники террора. По сути, пришло время зачистить эти гавани, где укрываются террористические организации».
На саммите «астанинской тройки» президент Турции заявил, что его страна не может мириться с присутствием курдских группировок на сирийско-турецкой границе. «Эти террористические организации продолжают проводить свою сепаратистскую политику на территориях Сирии и Турции. Турция не может оставаться в стороне от их деятельности, не может не замечать той опасной подрывной сепаратистской деятельности, которую они ведут на наших границах», - сказал Эрдоган, слова которого приводит Интерфакс.
Эрдоган заявил, что курдские группировки должны «очистить 30-километровую зону на границе с Турцией».
«Территориальная целостность и безопасность Сирии является нашей приоритетной задачей, и я уверен, что мои иранские и российские коллеги поддержат меня в этом пожелании», - заключил президент Турции.