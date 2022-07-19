Дело Салима Муслимова отправили в суд по тяжким преступлениям

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает haqqin.az, собранные материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело находится в производстве судьи Фаика Ганиева. Министерство финансов признано потерпевшим по делу.

Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ, ему предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере). Решением суда в отношении экс-министра была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже из-за проблем со здоровьем Муслимова отпустили под домашний арест.