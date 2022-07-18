У Кадырова «грандиозные планы» по «демилитаризации» стран НАТО

«Коммерсант передает, что военную стратегию Кадыров обсудил во вторник с главой спецотряда Апты Алаудиновым, который ранее «рассекал воздух на внедорожнике с номерами «АХМАТ» в поисках бандеровцев и шайтанов» в «ЛНР», из-за чего государственные деятели долго не могли увидеться.

«Наконец-то нам удалось плодотворно пообщаться за чашкой вечернего чая и детально поговорить о тактике наших подразделений… Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша», - рассказал глава Чечни в своем Telegram-канале.