Украина и Россия близки к заключению соглашения о безопасном пропуске миллионов тонн зерна через Черное море, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как обеспечить безопасность портов и судов на маршруте, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров .

Четырехстороннее соглашение, посредником в котором выступают ООН и Турция, положит конец многомесячной российской блокаде черноморских портов Украины, которая отрезала экспортный маршрут для одного из ведущих мировых производителей зерна и создала угрозу глобального продовольственного кризиса.

Россия и Украина договорились контролировать суда, направляющиеся в порты, включая Одессу, в двух центрах управления – в Стамбуле, а также на Черном море, где суда будут досматриваться. Россия также дала некоторые гарантии, что не будет наносить удары по грузовым судам, которые оказались в ловушке на побережье Украины с начала российского вторжения, сказали изданию официальные лица и дипломаты.

При этом Украину не до конца убедили предложения о безопасном проходе судов, и Киев требует дополнительных гарантий, что Россия не будет атаковать ее порты. Украинские чиновники предположили, что контуры сделки могут быть согласованы в ближайшие несколько дней, пишет FT, но из-за отсутствия согласия по ключевым вопросам до возобновления поставок может пройти до трех недель.