Путин обвинил Запад в попытке расчленить Сирию

Западные страны во главе с США проводят деструктивную политику в Сирии, поскольку хотят довести дело до расчленения этого государства, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса. Заявления российского лидера приводит РБК.

Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. «Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, чтобы в конечном итоге довести дело до расчленения сирийского государства», - сказал президент РФ.

В связи с этим важно, чтобы гаранты астанинского процесса предприняли «дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», отметил Путин, также заявив, что «нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок».

Во время выступления на саммите Путин заявил, что работа трех стран по разрешению кризиса в Сирии в целом результативна.

«Астанинская тройка» – группа России, Турции и Ирана, созданная после переговоров в Астане в январе 2017 года. Ее целью объявлено урегулирование военного конфликта в Сирии. Страны-участницы регулярно проводят саммиты и принимают решения по урегулированию ситуации.