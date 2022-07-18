Россия потеряла второй истребитель за последние три дня

В Херсонской области Украины, которая в настоящее время находится под контролем российской армии, сбит истребитель. Telegram-каналы публикуют видео, на которых снят момент падения самолета. The Insider передает, что, по всей видимости, это был российский Су-35.

Сообщается, что пилот успел катапультироваться. Информацию о том, что самолет, вероятно, был российский и сбит российской системой ПВО, публикуют как украинские, так и российские Telegram-каналы. Украинские Воздушные силы сообщили, что самолет был сбит в районе Новой Каховки.

17 июля в районе Алчевска потерпел крушение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Судя по видео с фрагментами разбившегося самолета, это редкий Су-34М (М означает «модернизированный»; речь идет об образце с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой) с бортовым номером RF-95890 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Telegram-каналы распространили информацию о том, что истребитель сбили по ошибке дружественным огнем в тот момент, когда расчет ЗРК «работал» по ракетам, запущенным украинцами из американской HIMARS. Эти сведения частично подтверждают и украинские источники.