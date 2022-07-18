Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:57

В мировых СМИ тема надвигающейся глобальной экономической катастрофы с каждым днем оттесняет на второй план другие новости. И это не просто охватившая средства массовой информации паника, вызванная вбросами фейковых публикаций. Затянувшийся кризис привел к реальному застою в ведущих мировых экономиках, во многих процветающих странах наблюдается резкий спад производства, темпы инфляции на всех континентах пробивают исторические рекорды. Все говорит о том, что мировая экономика приближается к пику рецессии, что, увы, не предвещает ничего хорошего и Азербайджану, глубоко интегрированному в глобальную экономику.

Российско-украинская война подвела мир к пропасти Прогнозы экспертов о том, что российско-украинская война может в итоге обернуться для значительной части населения Земли глобальным голодом, сбываются с пугающей точностью. Сегодня мы с тревогой наблюдаем за тем, как мир все глубже погружается в пучину продовольственного кризиса, аналогичного или еще более серьезного, чем тот, с которым человечество столкнулось в 2007–2008 годах. Война в Украине подтолкнула мировое хозяйство к пропасти: на наших глазах происходит замедление роста производства, галопирующая инфляция, безумный скачок цен на продукты питания, растущие госдолги и нарушение ритма функционирования логистики и транспорта. Опасность настолько серьезна, что Международный Валютный Фонд уже предупреждает о спаде роста глобальной экономики с 6,1 процента в 2021 году до 3,6 процентов в текущем и следующем годах. Мало того, после 2023 года эксперты прогнозируют спад среднесрочного ВВП на 3,3 процента. Следует напомнить, что Россия и Украина являются крупными игроками в мировом сельском хозяйстве и вместе экспортируют порядка 12 процентов всех продовольственных калорий, продаваемых в мире. Они являются ведущими поставщиками основной сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло. Помимо этого, Россия также - крупнейший в мире экспортер сельскохозяйственных удобрений. Так что, вполне закономерно, что ряд регионов планеты во многом зависят от поставок российских и украинских продуктов питания.

В совокупности на Россию и Украину приходится более 50 процентов импорта зерна в Северную Африку и на Ближний Восток. В то же время, страны Восточной Африки импортируют 72 процента зерновых продуктов из России и 18 процентов - из Украины. В результате приостановки экспорта из двух этих стран, мировые цены на продовольствие поднялись до беспрецедентного уровня. Индекс цен на продовольствие ФАО в июне 2022 года составил в среднем 154,2 пункта, что на 29,0 пункта (23,1 процента) больше, чем год назад. Индекс цен на зерновые ФАО в июне этого года составил в среднем 166,3 пункта, что на 36,0 пункта (27,6 процента) выше, чем его значение в июне прошлого года. Индекс цен на молочные продукты ФАО в июне этого года составил в среднем 149,8 пункта, что на 29,9 пункта (24,9 процента) выше значения июня 2021 года. Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 2,1 пункта (1,7 процента) с мая этого года до среднего значения 124,7 пункта в июне, достигнув нового рекорда, а значение июня 2021 года в 14,0 пункта (12,7 процента) было превышено. Мировой продовольственный кризис перерос в бунты в ряде стран, таких как Шри-Ланка и Ливан. По оценкам ФАО, в дополнение к 720–811 миллионам человек, уже столкнувшихся в 2020 году с хроническим голодом, российско-украинская война увеличит число недоедающих еще на 7,6–13,1 миллиона в 2022–2023 годах. Иордания, Йемен и Ливан входят в число стран, подверженных наибольшему риску, поскольку они больше зависят от импорта продовольствия, особенно, из России и Украины. Африканские страны уже столкнулись с серьезным ростом цен.

Между тем, высокие цены и дефицит окажут серьезное влияние на продовольственную помощь уязвимым странам. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, даже в самой Украине 45 процентов населения уже «борются за то, чтобы получить достаточно еды». Рост цен и нестабильность на рынке топлива также создают проблемы для экономического роста. Когда совпадают низкий рост экономики и высокая инфляция Помимо этого, рост товарных цен и расширяющееся ценовое давление, вызванные войной в Украине, уже привели к росту инфляционных прогнозов на 2022 год в передовых экономиках до 5,7 процента, а в развивающихся экономиках и рынках – 8,7 процента, что, соответственно, выше на 1,8 и 2,8 январских прогнозов нынешнего года. Как свидетельствует исторический опыт, когда совпадают низкий рост экономики и высокая инфляция, мировой кризис становится неизбежным. Обычно для подавления инфляции центральным банкам приходится ограничивать денежно-кредитные операции, а правительствам — налогово-бюджетную политику, что в итоге замедляет темпы экономического роста, резко ограничивает возможности для бизнеса и, как следствие, приводит к новому кризису.

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время цены на нефть вновь падают на фоне прогнозируемого экономического спада в США, а восстановить спрос на «черное золото» можно только за счет ускорения экономического роста в таких странах, как Китай и Индия. К тому же после пандемии новая геополитическая реальность увеличивает нагрузку на глобальные цепочки поставок. Значительно возрос и глобальный индекс давления в цепочке поставок (GSCPI). В недавнем отчете Dun & Bradstreet «Влияние на глобальный бизнес: российско-украинский кризис» говорится, что с российскими и украинскими поставщиками по всему миру работали более 600.000 компаний. Сегодня же нефть, газ, пшеницу, кукурузу и металлы, экспортируемые из России и Украины, из-за санкций и блокады портов не могут поставляться, как раньше. С другой стороны, поскольку использование основной транспортно-логистической инфраструктуры, соединяющей Китай с Европой, проходило через Россию, в цепочке поставок стали возникать зияющие разрывы, что привело к увеличению стоимости продукции, задержкам в производстве и обслуживании, а также к увеличению сроков выполнения заказов. В результате, проблемы, образовавшиеся в цепочке поставок, также вносят свой «вклад» в приближение глобального кризиса. Признаки близящейся рецессии заметны также на финансовых рынках, где закончилась эра легких денег, возросла волатильность, упала доходность акций и уменьшилась доступность кредита. Словом, мир движется к новому кризису.