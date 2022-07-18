Ильхам Алиев предупредил: мировая экономика скатывается в пропасть. Что делать Азербайджану? статья концептуальная
В мировых СМИ тема надвигающейся глобальной экономической катастрофы с каждым днем оттесняет на второй план другие новости. И это не просто охватившая средства массовой информации паника, вызванная вбросами фейковых публикаций. Затянувшийся кризис привел к реальному застою в ведущих мировых экономиках, во многих процветающих странах наблюдается резкий спад производства, темпы инфляции на всех континентах пробивают исторические рекорды. Все говорит о том, что мировая экономика приближается к пику рецессии, что, увы, не предвещает ничего хорошего и Азербайджану, глубоко интегрированному в глобальную экономику.
Российско-украинская война подвела мир к пропасти
Прогнозы экспертов о том, что российско-украинская война может в итоге обернуться для значительной части населения Земли глобальным голодом, сбываются с пугающей точностью. Сегодня мы с тревогой наблюдаем за тем, как мир все глубже погружается в пучину продовольственного кризиса, аналогичного или еще более серьезного, чем тот, с которым человечество столкнулось в 2007–2008 годах.
Война в Украине подтолкнула мировое хозяйство к пропасти: на наших глазах происходит замедление роста производства, галопирующая инфляция, безумный скачок цен на продукты питания, растущие госдолги и нарушение ритма функционирования логистики и транспорта.
Опасность настолько серьезна, что Международный Валютный Фонд уже предупреждает о спаде роста глобальной экономики с 6,1 процента в 2021 году до 3,6 процентов в текущем и следующем годах. Мало того, после 2023 года эксперты прогнозируют спад среднесрочного ВВП на 3,3 процента.
Следует напомнить, что Россия и Украина являются крупными игроками в мировом сельском хозяйстве и вместе экспортируют порядка 12 процентов всех продовольственных калорий, продаваемых в мире. Они являются ведущими поставщиками основной сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.
Помимо этого, Россия также - крупнейший в мире экспортер сельскохозяйственных удобрений. Так что, вполне закономерно, что ряд регионов планеты во многом зависят от поставок российских и украинских продуктов питания.
В совокупности на Россию и Украину приходится более 50 процентов импорта зерна в Северную Африку и на Ближний Восток. В то же время, страны Восточной Африки импортируют 72 процента зерновых продуктов из России и 18 процентов - из Украины. В результате приостановки экспорта из двух этих стран, мировые цены на продовольствие поднялись до беспрецедентного уровня.
Индекс цен на продовольствие ФАО в июне 2022 года составил в среднем 154,2 пункта, что на 29,0 пункта (23,1 процента) больше, чем год назад.
Индекс цен на зерновые ФАО в июне этого года составил в среднем 166,3 пункта, что на 36,0 пункта (27,6 процента) выше, чем его значение в июне прошлого года. Индекс цен на молочные продукты ФАО в июне этого года составил в среднем 149,8 пункта, что на 29,9 пункта (24,9 процента) выше значения июня 2021 года. Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 2,1 пункта (1,7 процента) с мая этого года до среднего значения 124,7 пункта в июне, достигнув нового рекорда, а значение июня 2021 года в 14,0 пункта (12,7 процента) было превышено. Мировой продовольственный кризис перерос в бунты в ряде стран, таких как Шри-Ланка и Ливан.
По оценкам ФАО, в дополнение к 720–811 миллионам человек, уже столкнувшихся в 2020 году с хроническим голодом, российско-украинская война увеличит число недоедающих еще на 7,6–13,1 миллиона в 2022–2023 годах. Иордания, Йемен и Ливан входят в число стран, подверженных наибольшему риску, поскольку они больше зависят от импорта продовольствия, особенно, из России и Украины. Африканские страны уже столкнулись с серьезным ростом цен.
Между тем, высокие цены и дефицит окажут серьезное влияние на продовольственную помощь уязвимым странам.
По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, даже в самой Украине 45 процентов населения уже «борются за то, чтобы получить достаточно еды». Рост цен и нестабильность на рынке топлива также создают проблемы для экономического роста.
Когда совпадают низкий рост экономики и высокая инфляция
Помимо этого, рост товарных цен и расширяющееся ценовое давление, вызванные войной в Украине, уже привели к росту инфляционных прогнозов на 2022 год в передовых экономиках до 5,7 процента, а в развивающихся экономиках и рынках – 8,7 процента, что, соответственно, выше на 1,8 и 2,8 январских прогнозов нынешнего года.
Как свидетельствует исторический опыт, когда совпадают низкий рост экономики и высокая инфляция, мировой кризис становится неизбежным.
Обычно для подавления инфляции центральным банкам приходится ограничивать денежно-кредитные операции, а правительствам — налогово-бюджетную политику, что в итоге замедляет темпы экономического роста, резко ограничивает возможности для бизнеса и, как следствие, приводит к новому кризису.
Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время цены на нефть вновь падают на фоне прогнозируемого экономического спада в США, а восстановить спрос на «черное золото» можно только за счет ускорения экономического роста в таких странах, как Китай и Индия.
К тому же после пандемии новая геополитическая реальность увеличивает нагрузку на глобальные цепочки поставок.
Значительно возрос и глобальный индекс давления в цепочке поставок (GSCPI). В недавнем отчете Dun & Bradstreet «Влияние на глобальный бизнес: российско-украинский кризис» говорится, что с российскими и украинскими поставщиками по всему миру работали более 600.000 компаний. Сегодня же нефть, газ, пшеницу, кукурузу и металлы, экспортируемые из России и Украины, из-за санкций и блокады портов не могут поставляться, как раньше.
С другой стороны, поскольку использование основной транспортно-логистической инфраструктуры, соединяющей Китай с Европой, проходило через Россию, в цепочке поставок стали возникать зияющие разрывы, что привело к увеличению стоимости продукции, задержкам в производстве и обслуживании, а также к увеличению сроков выполнения заказов. В результате, проблемы, образовавшиеся в цепочке поставок, также вносят свой «вклад» в приближение глобального кризиса.
Признаки близящейся рецессии заметны также на финансовых рынках, где закончилась эра легких денег, возросла волатильность, упала доходность акций и уменьшилась доступность кредита.
Словом, мир движется к новому кризису.
Что делать Азербайджану?
По данным Всемирного банка, в 2021 году соотношение торговли к ВВП в Азербайджане составит 77 процентов (среднемировой показатель - 52 процента). Другими словами, Азербайджан в достаточной степени интегрировался в мировую экономику. В этих условиях, а также учитывая инвестиционные потоки в экономику Азербайджана и его позиции в сфере транспорта и логистики, можно представить, в какой степени происходящее в мировой экономике может повлиять на нашу страну.
Правда, при том, что внешний долг в Азербайджане составляет 10,7 процента от ВВП, наши стратегические валютные резервы приближаются к масштабам национальной экономики, то есть, их хватает на шесть лет импорта.
На фоне достигнутых макроэкономических показателей Азербайджан создал достаточно мощную «подушку безопасности», а также сумел сделать привлекательными для иностранных инвесторов свой энергетический и транспортно-логистический потенциал, являющийся бесспорным преимуществом Азербайджана по сравнению с другими странами.
Однако, азербайджанское правительство прекрасно осознает, что глобальная рецессия может оказать влияние на развитие экономики Азербайджана.
Как предупредил на недавнем совещании по итогам первого полугодия президент Ильхам Алиев, влиятельные международные институты и, в том числе, финансовые структуры уже говорят о рецессии, как о неизбежном факте. И Азербайджан, по словам главы государства, должен быть готов к этому.
«Нынешнее состояние экономики страны характеризуется высокими темпами экономического развития, решением социальных вопросов, военным строительством, восстановлением Карабаха, реализацией гигантских инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов, - подчеркнул Ильхам Алиев. - Но что надо делать для сохранения этой ситуации? Надо четко понимать, что мы живем за свой счет. Никто нам не помогает, никогда не помогал и не будет помогать. Поэтому мы сами строим свою жизнь. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела, но, в то же время, не позволяем, чтобы кто-то вмешивался в наши дела. А экономическая независимость является краеугольным камнем политической независимости. И это в немалой степени ограждает население страны от возможных последствий глобальной рецессии, которая уже вносит раскол даже в самые развитые общества».
В то же время, президент предупредил, что рецессия мировой экономики, скорее всего, неизбежна, и в первую очередь она окажет негативное влияние на нефтяные цены, имеющие решающую роль для пополнения госбюджета.
«Именно поэтому, - подчеркнул Ильхам Алиев, - в бюджете на следующий год цена на нефть должна быть выбрана правильно. И, конечно же, надо тщательным образом отслеживать происходящие в мире процессы, потому что Азербайджан является частью мировой экономики. Мы должны работать на опережение, а не плестись в хвосте».