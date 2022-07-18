Белый дом: США передадут Украине новую партию HIMARS
Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине. «Европейская правда» сообщает, что об этом объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.
"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни безопасности помощи. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал Кирби, уточнив, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, "которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя", а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.