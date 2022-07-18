Офис Зеленского: Украине важно завершить войну до зимы

Для Украины важно завершить войну до зимы, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «Новому времени» (украинский информационно-новостной интернет-ресурс).

«Основная задача ленд-лиза – чтобы мы получили все вовремя. Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность», - сказал Ермак.