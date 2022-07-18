Путин передал Эрдогану привет от Ильхама Алиева
Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсудили вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую тематику и двустороннюю повестку.
В частности российский лидер сказал, что "много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос, урегулирование карабахской проблемы".
Президент РФ напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "вам привет большой от него".
Президент РФ также сказал Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин. На что Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо, - ответил Путин. – И наши коллеги общаются в постоянном режиме".