Ильгар Гусейнов, отдел экономики 01:30

Данные, озвученные Кабинетом министров в ходе заседания по итогам I полугодия 2022 года, подтверждают, что промышленно-экспортная стратегия Азербайджана реализуется более высокими темпами, чем это планировалось в 2019 году перед пандемией коронавируса. Ненефтяной экспорт Азербайджана составил по итогам января-июня 2022 года 1,5 миллиарда долларов, что на 25,4 процента (!) больше показателя аналогичного периода 2021 года. Причем этот темп был взят ещё в прошлом году, когда объем несырьевого экспорта составил рекордные 2,7 миллиарда долларов, что на 47,2 процента выше показателя 2020 года. Таким образом, предварительная оценка Министерства экономики, в соответствии с которой экспорт ненефтянной продукции Азербайджана должен вырасти к 2026 году до пяти миллиардов долларов, может быть достигнута на год раньше. Этот прогноз подтверждают темпы прироста ненефтянного экспорта на фоне беспрецедентной динамики роста цен на нефть (общая стоимость экспортированной за первое полугодие азербайджанской нефти составила 9,361 миллиарда долларов, рост составил 23,4 процента). Тем не менее, даже на фоне столь впечатляющих цифр, экспорт переработанной продукции показал еще больший прирост - 25,4 процента.

За счёт каких производств был осуществлен прирост? По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в первые шесть месяцев 2022 года экспорт продукции химической промышленности увеличился в пять раз; алюминия и изделий из него – в два раза; черных металлов и изделий из них – на 26,1 процента; хлопкового волокна – на 12,8 процента; хлопчатобумажной пряжи - на 5,2 процента. Также за I полугодие традиционно вырос объем экспорта овощей и фруктов на 7,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 328,1 миллиона долларов. Все это происходит, несмотря на кризис с платежами по основному российскому направлению аграрных поставок, а также на фоне проблем с логистикой и роста стоимости удобрений и посевного материала. Анализ приведенных цифр свидетельствует, что в условиях глобальной турбулентности азербайджанская экономика не просто держится на плаву, она динамично развивается. Даже несмотря на то, что объективных трудностей и провалов отдельных бизнес-проектов в этом году было более чем достаточно. Чтобы убедиться в этом, следует взглянуть на общую картину прироста экспорта по первому полугодию 2022. Основной объем экспортных поставок пришелся на хлопок-сырец - 123,7 миллиона долларов (рост на 13,9 процента), томаты - 91 миллион долларов (рост на 4,6 процента), карбамид - 84,1 миллиона (рост в 38 (!!) раз), метанол - 60 миллионов (рост в 18,2 раза), лесной орех - 52,3 миллиона (рост на 38,3 процента), полипропилен первичной формы - 40,5 миллиона (спад на 8,4 процента), электроэнергию – 35,1 миллиона долларов (рост на 15,8 процента). Наиболее важные показатели были зафиксированы в химической промышленности и производстве электроэнергии на экспорт.

Скачок азербайджанского химпрома В январе-мае 2022 года Азербайджан экспортировал почти 343 тысячи тонн химической продукции, что в 6,4 раза выше показателей аналогичного периода 2021 года. Выручка от экспорта продукции химпрома составила 159,8 миллиона долларов (рост в 8,3 раза). Исходя из приведенных показателей, доля химической продукции в структуре ненефтяного экспорта составила 13,45 процента. Химическая промышленность Азербайджана - одна из ведущих отраслей тяжелой индустрии, представляющая собой квинтэссенцию научно-технической и материальной базы страны. Ровно четыре года назад в Сумгаите открыли газохимический комплекс SOCAR Polymer, который был построен меньше, чем за три года. Инвестиционный пакет данного проекта составил 816 миллионов долларов, из которых 60 процентов были инвестированы «Газпромбанком», а остальные сорок - соответственно SOCAR, “Paşa Holdinq”, “Gilan Holdinq”, “Azərsun Holdinq”. Этот проект можно с уверенностью назвать одним из наиболее удачных примеров российско-азербайджанских инвестиций. Предварительные оценки, согласно которым продукция комплекса повысит экспортные доходы на 19 процентов, начинают оправдываться. В современных условиях трудно переоценить роль химической промышленности. Медицина и здравоохранение, тяжелое и легкое машиностроение, бытовая химия, мебельное производство, пищевая промышленность и все новейшие наукоемкие отрасли в той или иной степени зависят от производства химической продукции. Для Азербайджана это не только технологический рывок, но и вклад в техническое образование молодых поколений специалистов, инженеров, а также профессиональных управленцев химической и других сопряженных с ней отраслей экономики - от производства бытовых пластиковых товаров ежедневного спроса, до строительства и машиностроения.

Одно из таких направлений - производство удобрений. На сегодняшний день для Азербайджана это не столько даже стабильная статья экспорта, сколько вопрос национальной продовольственной безопасности. И в этой связи не могут не радовать показатели первого полугодия, за которые экспорт азотных удобрений из Азербайджана составил 123.138 тысячу тонну (рост в 9,9 раза!) на общую сумму 84,7 миллиона долларов (рост в 38,2 раза). Таким образом, доля удобрений в структуре ненефтяного экспорта составила 7,08 процента. Важно также отметить, что экспортные поставки карбамидного завода SOCAR Carbamide Plant начались спустя всего лишь год после ввода в эксплуатацию полимерного газохимического комплекса. Сегодня он уже включает в себя три производственных участка - производство аммиака, карбамида, и карбамидных гранул. Мощность предприятия - 1.200 тонн аммиака и 2.000 тонн карбамида в сутки, а основными рынками сбыта являются Турция, а также страны Черноморского региона и Средиземноморья. С недавних пор новым направлением экспорта азербайджанских азотных удобрений стала Бразилия (объем экспорта в 2021 году только в крупнейшую страну Южной Америки составил около 50 миллионов долларов). Заметим, что Азербайджан может стать для Бразилии не только одним из постоянных поставщиков удобрений, но и в перспективе биржевым хабом аккумуляции удобрений, включая закупленные в России для поставок на Ближний Восток, Индию, и другие регионы планеты.

Амбициозные задачи электроэнергетики С производством электроэнергии в Азербайджане проблемы решены на долгосрочную перспективу. По итогам января-июня 2022 года прирост составил 1,8 процента. Электропотребление - проверенный индикатор общего состояния экономики. В плане экспорта Баку проделал существенную работу для наращивания кооперационных связей в рамках развития энергомостов и доступа к зарубежным рынкам. Приток валюты в данном сегменте подтверждает это. Но Ильхам Алиев поставил перед правительством более амбициозную цель - увеличить экспорт электроэнергии до 5.000 МВт в год. Потенциальные страны-покупатели - это Грузия, Турция, плюс проектируемый кабель по дну Чёрного моря в Румынию. Необходимо также учитывать синхронизацию систем по линии РФ- Азербайджан-Иран. В России, как известно, Дагестан – регион энергодефицитный, традиционно потребляющий электричество из Азербайджана. Однако задача, поставленная Ильхамом Алиевым, далеко не так тривиальна, как может показаться. Установленная мощность азербайджанских электростанций составляет ныне 7.642 МВт. Из них тепловые электростанции (ТЭС), работающие, в основном, на газе и мазуте, составляют 83,7 процента, а возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 16,3 процента. Так вот, рост новых энергетических мощностей предполагается, главным образом, за счёт ВИЭ. В стадии строительства находятся две солнечные и одна ветряная электростанции мощностью 710 мегаватт (Гарадагская солнечная электростанция мощностью в 230 МВт строится компанией "Masdar" из ОАЭ). Плюс к тому запланированы соглашения с инвесторами на строительство новых станций мощностью около 2.000 МВт.