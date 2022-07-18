США: не позволим России остаться безнаказанной

Россия готовится к аннексии захваченных территорий Украины по сценарию 2014 года, сказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Россия начинает представлять нам версию того, что мы могли бы назвать сценарием аннексии, очень похожим на то, что мы видели в 2014 году, - сказал он. – Россия уже устанавливает нелегитимные уполномоченные ей власти в частях Украины, которые она контролирует», передает Русская служба BBC.

Кирби добавил, что Россия готовится к организации «фальшивых референдумов».

«Аннексия силой противоречит Уставу ООН, мы бросим ей вызов и не позволим остаться безнаказанной», - сказал Кирби.