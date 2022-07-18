Путин предупредил о росте «цен на нефть до небес»

Цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Тегеране. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа, передает ТАСС.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом», - сказал президент РФ, выразив недоумение, что такие предложения озвучивают «люди с высшим образованием».

«Результат будет тот же самый, [что и с газом] – подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», - считает российский лидер.