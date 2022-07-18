Украинские военные уничтожили современную российскую РЛС

Украинские военные уничтожили современный российский комплекс ПВО «Подлет» в поселке Лазурный Херсонской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Отмечается, что украинским военным удалось уничтожить РЛС 48Я6-К1 «Подлет» более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают подразделения украинской армии.

«Подлет» – твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая способна выявлять воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д. Поставки «Подлетов» в российскую армию начались в 2015 году.