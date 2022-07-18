Украина скоро получит новую партию французских «Цезарей»

Следующая партия из шести обещанных армии Украины французских гаубиц «Цезарь» уже в пути, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

12 таких гаубиц уже доставлены в Украину, отметила она. «Мы приняли решение не говорить о всех наших военных вкладах», - сказала Колонна, имея в виду поставки оружия.

У гаубицы «Цезарь» стандартный калибр НАТО 155 мм. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом ERFB – 41 км, активно-реактивным снарядом – 46-49 км.