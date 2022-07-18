Айдын Керимов, автор haqqin.az 03:01

«Какими мы были тогда, вернувшись с войны, – молодые и лишенные веры, как шахтеры из обвалившейся шахты». Эта цитата из легендарных «Трех товарищей», которой Ремарк охарактеризовал душевный настрой немецких ветеранов Первой мировой, наверняка отражает эмоциональное состояние участников любых вооруженных конфликтов. Психические расстройства, стресс, нестирающиеся воспоминания о погибших товарищах, трудный поиск себя в мирной жизни – не всем вернувшимся с войны солдатам по силам справиться со столь тяжким психологическим грузом. К примеру, в США по статистике каждый день кончают жизнь самоубийством около двадцати (!) ветеранов войны. Одним из них был «зеленый берет» мастер-сержант Эндрю Маркесано. Этот парень шесть раз ездил в служебную командировку в Афганистан и столько же – в другие «горячие точки».

Сослуживцы звали его Капитаном Америкой, сравнивая с популярным супергероем. Собственно, мастер-сержант и был героем, кавалером двух «Пурпурных звезд». Но вернувшись однажды после очередной командировки, спецназовец покончил с собой на глазах у жены. У Маркесано осталось трое детей. Десять лет назад бывший начальник Генштаба армии Великобритании, генерал Ричард Даннат заявил на слушаниях в парламенте, что правительство обязано отслеживать уровень самоубийств среди ветеранов. «Для меня совершенно очевидно, что этим нужно заниматься, - сказал генерал. – Когда у вас есть хоть какая-та статистика, вы можете начать что-то делать с этим». Похоже, Даннат ошибался: статистическая база случаев суицида среди вернувшихся солдат существует уже давно. Вот только сократить число самоубийств по-прежнему не удается. В том же американском обществе проблема суицидов крайне остро стоит не только для бывших военных, но и для всего гражданского населения страны, где людей, покончивших с собой, на порядок больше, чем жертв ДТП и криминальных разборок. Впрочем, армия – это несомненный срез общества. Не случайно именно на эту социальную среду приходится самый высокий процент самоубийств в мире. Все страны, от самых бедных до сверхдержав, не жалеют денег и усилий на социально-психологическую поддержку и реабилитацию солдат, вернувшихся из «горячих точек» и перенесших в боях глубокий психологический стресс. Однако кривая статистики самоубийств продолжает ползти вверх. И все попытки профессиональных психологов и психотерапевтов не дать отчаянию или чувству вины овладеть душой молодого человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, дают мизерные результаты.