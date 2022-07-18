По его словам, в плане развития инфраструктуры на иранском направлении «многое можно сделать». В качестве примера Путин назвал короткий маршрут по иранской территории с выходом на южные порты Исламской Республики, который откроет путь в Персидский залив и на Индию.

Россия готова заняться строительством участка дороги в Иране, которая откроет маршрут из Санкт-Петербурга до Персидского залива. Об этом заявил журналистам в Тегеране президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«Вопрос там заключается в том, чтобы построить участок всего 146 км. И российская сторона готова это сделать. Нам нужно договориться об условиях этого строительства», - отметил президент РФ.

«В этом заинтересован Иран, и иранские наши партнеры сейчас подтвердили это. И Россия в этом заинтересована, потому что с севера России, из Петербурга прямо мы будем выходить в Персидский залив. Очень интересный и перспективный маршрут», - пояснил глава российского государства.

По его словам, интерес к строительству этой дороги также выразил Азербайджан. «Мы сейчас в общих чертах поговорили с иранскими нашими партнерами и друзьями. С Азербайджаном выяснили. Надеюсь, сейчас приступим к конкретной работе», - заключил Путин.