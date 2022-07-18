Путин о возможности встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи лидеров саммита государств-гарантов астанинского процесса, прошедшей во вторник в Тегеране, высказался о возможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Владимир Путин заявил, что Киев отказался выполнять достигнутые ранее договорённости, желания их выполнять у Украины нет и сейчас.

«Чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», - цитирует «Московский комсомолец» президента РФ.