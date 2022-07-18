«Апокалипсис» в Британии: плавятся взлетно-посадочные полосы

Вторник стал самым жарким днем в истории Великобритании. Еще до полудня вторника в графстве Суррей температура воздуха достигла 39,1°С, побив предыдущий рекорд (38,7°С в 2019 году в Кембридже). Позже в Хитроу была зафиксирована температура 40,2°С, сообщает BBC.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха может достичь 42 градусов по Цельсию. Особенно сильно жару ощутят юго-восточные районы Англии.

Из-за аномальной жары наблюдаются перебои на железной дороге. Поезда ходят с низкой скоростью, поскольку рельсы могут прогнуться из-за высокой температуры. Лондонский вокзал Кингс-Кросс, один из самых загруженных железнодорожных узлов страны, опустел. Несколько железнодорожных линий и автомагистралей были закрыты, передает Guardian.

18 июля аэропорт Лутона в 48 км от Лондона закрывал взлетно-посадочную полосу на несколько часов из-за того, что она начала плавиться. Авиабаза BBC Британии в Оксфордшире также была закрыта.

Многие учреждения, в том числе больницы, столкнулись с проблемой отсутствия кондиционеров. Десятки школ закрылись, некоторые учебные заведения решили сократить количество занятий (летние каникулы в школах Англии начинаются в последнюю неделю июля).