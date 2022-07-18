Ученые нашли связь между кондиционерами и ожирением

Использование кондиционеров может приводить к ожирению, пишет газета El Pais. Как считают испанские ученые, охлажденный воздух способствует повышению аппетита.

«Чем выше температура, тем меньше аппетит. Поэтому, если человек постоянно находится под кондиционером и принимает рядом с ним пищу, он будет больше есть и соответственно быстрее набирать вес», – заявил старший научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Хавьер Санчес.

Специалист также указал, что между ожирением жителей Андалусии и повышенным спросом на кондиционеры в этом регионе «наблюдается определенная связь».