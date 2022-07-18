Путин: события в Украине большая трагедия, но «поведение Запада не оставило другого выбора»

Некоторые европейские страны выступали против евроатлантической интеграции Украины, однако поменяли свою позицию под давлением США, что свидетельствует об отсутствии у них суверенитета и независимости, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, которая состоялась во вторник в Тегеране. Об этом пишет ТАСС.

Президент РФ назвал события в Украине большой трагедией, но подчеркнул, что «поведение Запада не оставило нам другого выбора, кроме как отреагировать».

Владимир Путин также заявил, что санкции против РФ наносят «ущерб самому Западу», что выливается в том числе в «рост цен на нефть и продовольственный кризис».