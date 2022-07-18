Футболисты "Нефтчи" прибыли на Кипр. Из Международного аэропорта Ларнаки команда отправится в отель Radisson, сообщает корреспондент haqqin.az с Кипра.

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Футбольный клуб "Нефтчи" вылетел в кипрскую Ларнаку на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса".

Команда отправилась на Кипр чартерным рейсом. Полет продлится примерно 3 часа.

На вечер сегодняшнего дня запланированы тренировка и пресс-конференция главного тренера команды Лауренциу Регекампфа.

Матч состоится завтра и начнется в 21:30 по бакинскому времени.