«Нефтчи» прибыл на Кипр на матч с «Арисом» Фото; обновлено
Футболисты "Нефтчи" прибыли на Кипр. Из Международного аэропорта Ларнаки команда отправится в отель Radisson, сообщает корреспондент haqqin.az с Кипра.
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Футбольный клуб "Нефтчи" вылетел в кипрскую Ларнаку на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса".
Команда отправилась на Кипр чартерным рейсом. Полет продлится примерно 3 часа.
На вечер сегодняшнего дня запланированы тренировка и пресс-конференция главного тренера команды Лауренциу Регекампфа.
Матч состоится завтра и начнется в 21:30 по бакинскому времени.