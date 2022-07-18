Шойгу приказал оперативнее сбивать украинские беспилотники
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в «военной спецоперации» в Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.
«Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению… обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», - говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны.