Ильхам Алиев в Сумгаите фото; обновлено
В среду, 20 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Сумгаит, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе визита Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия и закладки новых производственных предприятий в Сумгаитском химическом промышленном парке.
Затем президент Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции Аллеи шехидов, а также принял участие в открытии Сумгаитского регионального центра «ASAN xidmət» № 2.