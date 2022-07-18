Хаменеи поддержал военное вторжение России в Украину

По его мнению, Запад не хочет видеть Россию сильной, а Североатлантический альянс - это опасная организация. «Если бы вы не противостояли НАТО в Украине, то альянс сам начал бы войну под предлогом Крыма», - заявил он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

НАТО начало бы войну с Россией под предлогом Крыма, но попытку альянса предотвратила российская военная операция в Украине, считает духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

Хаменеи считает, что «сегодня Америка и Запад стали слабее, чем раньше», и, «несмотря на усилия и огромные деньги», их политика в Сирии, Ираке, Ливане и Палестине стала менее успешной, чем была раньше. Он заявил, что Москве и Тегерану нужно развивать экономическое сотрудничество, которое отвечало бы интересам обеих стран, «особенно в условиях западных санкций», передает агентство Mehr.

Глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан в феврале заявлял, что боевые действия в Украине вызваны «провокациями НАТО», и призывал к мирному разрешению конфликта. Позднее иранский президент Ибрагим Раиси выражал готовность посодействовать в урегулировании.

Российские власти ранее не раз выражали мнение, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма. В феврале, еще до начала боевых действий в Украине, Путин говорил, что Киев в случае присоединения к альянсу решит вернуть полуостров военным путем, «значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стороны, считает, что из-за «неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, в том числе о принадлежности Крыма, вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне и «тотальной катастрофе».