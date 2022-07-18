Хаменеи сказал то же самое и Путину: не допустим закрытия границ с Арменией

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, война в Украине, ситуация в Сирии, Ираке, Ливане и Палестине.

Духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи во вторник вечером встречался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает parstoday.

Хаменеи в ходе встречи повторил Путину то, что он ранее заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Исламская Республика никогда не потерпит политики и программ, ведущих к закрытию границы между Ираном и Арменией», - отметил духовный лидер Ирана.